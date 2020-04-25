Качественные услуги в срок.

Про меня:

Привет. Вы наверное зашли посмотреть кто я такой. Меня зовут Александр и мне всего 17 лет. Пока у всех вокруг карта visa я сделал mastercard. Удивительно, но это будет первый сайт, где я на аватар поставлю свое лицо. Живу и учусь в небольшом городке с населением до 50000 человек. У меня есть маленькая мечта для которой нужны большие деньги, а значит надо зарабатывать любыми способами, предоставляя только качественный продукт. Хоть опыта работы на подобных сайтах и нет, но это совсем не означает, что его нет в целом.

Давайте перейдем сразу к делу. Я специализируюсь в основном на написании каких-либо текстов, работ, статей, могу также сделать домашнюю работу, а почему бы и нет. Гарантирую сделанную работу. Не бойтесь, я никогда не убегу с деньгами, оставив человека с его проблемой.

Надеюсь у вас сложилось положительное мнение обо мне и вы выберте меня для работы, однако если нет, то желаю вам успехов в дальнейшем и найти лучшего фрилансера.

Как со мной связаться:

vk: https://vk.com/id277711167 - не пугайтесь пустой страницы, это действительно я, как и говорил, этот сайт будет первым с моим лицом.

номер телефона, а так же эл.кошелек visa: +7-951-076-47-50 - звоните, я не стесняюсь, может найдем общий язык....

номер карты: 5469 3300 1386 1996 - ну а что, может кто-то из вас общается через сообщения на карту, тут я жаловаться вообще не буду