Сайты под ключ. Создание, оптимизация, реклама
Здравствуйте. Меня зовут Илья.
Я занимаюсь созданием современных сайтов с уникальным дизайном "под ключ",
с учетом требований SEO. Настраиваю и оптимизирую контекстную рекламу в Яндекс и Google.
Всегда слежу за тем, чтобы проект был сдан в срок. Делаю бесплатный мини-аудит текущего сайта.
Контакты для связи WhatsApp: +79290596615 Телеграм @Sarmontazara
Почта [email protected]
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Портфолио
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