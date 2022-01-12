Здравствуйте!Меня зовут Александра. Я СММ-специалист, копирайтер и таргетолог.Помогаю вести, а главное продвигать коммерческие аккаунты в Instagram, пишу и редактирую тексты.Почему вы должны выбрать именно меня? Все просто, всю работу, описанную ниже я сделаю вместо вас и вам не придётся тратить свое время на это, не говоря про то, что во мне сочетается много полезных качеств и навыков.懶Опыт работы в нишах: изготовление тортов и десертов, мастер ногтевого сервиса, фото на холсте.С радостью возьму в работу и другие ниши. Я предлагаю вам комплексное ведение и продвижение Вашего аккаунта:🔥 Индивидуальная стратегия, разработанная специально для вас.🔥 Полная упаковка вашего аккаунта.🔥 Создание контент-плана на определенное количество дней, которое вам необходимо.🔥 Написание постов, следуя контент-плану и в случае, если нужно изменить.🔥 Рерайт вашего готового текста.🔥 Создание контент-плана для сторис.🔥 Ведение сторис.🔥 Создание визуала, исходя из ваших фотографий.🔥 Монтаж видео и обработка фото при необходимости.🔥 Самое главное-продвижение вашего аккаунта.Возьму ограниченное количество аккаунтов, так как моя работа нацелена на результат, а не для галочки.❗Также беру разовые заказы.Пишите в лс @alexina_smm, отвечаю сразу же. Кейсы имеются.