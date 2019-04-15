К ЗАКАЗАМ ПРИНИМАЮСЬ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ, СТАРАЮСЬ УСПЕВАТЬ В СРОКИ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
- Иллюстрации, рисунки (вектор, растр);
- Дизайн и верстка сайтов;
- Анимация, баннера;
- Выбор доменного имени + покупка + хостинг при создании сайта;
- Логотипы;
- Полиграфия (визитки, флаера, сити-лайты, баннеры, открытки, буклеты…);
- Верстка печатных изданий (газеты, журналы, справочники);
- Роспись стен, декорирование мебели и м. д. по оформлению
Уважаемые заказчики, ПРОШУ ВАС ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Дизайн разрабатываю по тех. заданию. Заказчик примерно или точно описывает, что он хочет.
- Разрабатываю варианты на выбор.
- В каждом макете возможны правки, доработки.
- Разработку сайта, дизайн макета, логотипа и т.п. начинаю после 30-50% предоплаты (для постоянных заказчиков условия иные).
- Исходники в форматах pds, ai, cdr, tif. и др. (высылаю после полной оплаты заказа).
ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ: макеты и рисунки для жестоких игр, интим услуг, магии.
Спасибо за внимание! Буду рада помочь Вам!
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: annet_art88
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