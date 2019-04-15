К ЗАКАЗАМ ПРИНИМАЮСЬ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ, СТАРАЮСЬ УСПЕВАТЬ В СРОКИ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

- Иллюстрации, рисунки (вектор, растр);

- Дизайн и верстка сайтов;

- Анимация, баннера;

- Выбор доменного имени + покупка + хостинг при создании сайта;

- Логотипы;

- Полиграфия (визитки, флаера, сити-лайты, баннеры, открытки, буклеты…);

- Верстка печатных изданий (газеты, журналы, справочники);

- Роспись стен, декорирование мебели и м. д. по оформлению

Уважаемые заказчики, ПРОШУ ВАС ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

- Дизайн разрабатываю по тех. заданию. Заказчик примерно или точно описывает, что он хочет.

- Разрабатываю варианты на выбор.

- В каждом макете возможны правки, доработки.

- Разработку сайта, дизайн макета, логотипа и т.п. начинаю после 30-50% предоплаты (для постоянных заказчиков условия иные).

- Исходники в форматах pds, ai, cdr, tif. и др. (высылаю после полной оплаты заказа).

ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ: макеты и рисунки для жестоких игр, интим услуг, магии.

Спасибо за внимание! Буду рада помочь Вам!

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: annet_art88