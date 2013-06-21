SashaButorina

Опыт работы контент-менеджером 2 г

Копирайт, рерайт статей на любые тематики

Наполнение каталогов товарами (фото и описание)

работа с CMS Bitrix, Netcat, Lemon (на Django Framework) и др

базовое знание HTML

Написание курсовых работ по экономическим дисциплинам

Опыт административной работы, оформления документов, общения с поставщиками, подбора персонала 1,5 г

Быстро понимаю, осваиваю, редактирую информацию. Высокая скорость набора текста

Внимательность, активность, аккуратность, ответственность и грамотность