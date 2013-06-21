SashaButorina

Опыт работы контент-менеджером 2 г
Копирайт, рерайт статей на любые тематики
Наполнение каталогов товарами (фото и описание)
работа с CMS Bitrix, Netcat, Lemon (на Django Framework) и др
базовое знание HTML
Написание курсовых работ по экономическим дисциплинам
Опыт административной работы, оформления документов, общения с поставщиками, подбора персонала 1,5 г
Быстро понимаю, осваиваю, редактирую информацию. Высокая скорость набора текста
Внимательность, активность, аккуратность, ответственность и грамотность
Действие аккаунта приостановлено!