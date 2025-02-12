🎨 Привіт, я Олександра, та я не просто дизайнер - я творець вражень і функціональних рішень для твого бізнесу! З 16 років я вкладаю свою душу в світ дизайну, і кожен проект для мене - це не просто завдання, а можливість створити щось неповторне.
💡 Що я роблю:
- Веб/UX/UI дизайн
- Створення landing page
- Графічний дизайн
- Розробка дизайну сайтів
- Дизайн додатків та інтерфейсів
- Створення фірмового стилю та всіх його атрибутів
- Створеня ілюстрацій
🛠 Інструменти, які я використовую:
Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects, Canva, CorelDRAW - це лише частина арсеналу, який допомагає мені перетворювати ідеї в реальність.
🚀 Моя мета - створити КОРИСНИЙ дизайн
Моя філософія полягає в тому, щоб не просто створювати "малюнки", а давати клієнтам реальні інструменти для досягнення їхніх цілей.
💰 Гнучка оплата та гарантії
Працюю за мінімальною передоплатою. У вас немає ризику, лише вигода від співпраці.
🤝 Чесність, відкритість та пунктуальність
Кожен проект я виконую так, ніби це мій власний. Завжди на зв'язку, навіть після завершення роботи. Я вірю, що чесність - це основа успішної співпраці.
📞 Обговоримо ваш проект разом!
Готова обговорити деталі не лише в чаті, але й голосом або через відеозв'язок. Такий формат дозволяє краще пізнати один одного та зрозуміти ваші вподобання. Давайте зробимо ваш дизайн вражаючим разом! 🚀
Портфолио
- Flora Appнет просмотров
- ЄСпокій. WEBSITEнет просмотров
- Landing page CYBERPUNK. DARK MATTERнет просмотров