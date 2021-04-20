SashaShvetova

Аудит профиля, ведение профиля, копирайтинг,рерайт
Привет!
Весь бизнес сейчас переходит в онлайн! Очень важно идти в ногу со временем, поэтому я помогу тебе качественно продвигаться в онлайне.
Чем я могу тебе помочь?
1. Аудит профиля в инстаграм и дальнейшие рекомендации.
2. Полный аудит профиля, разработка стратегии
3. Аудит профиля, разработка стратегии, тестовые 2 недели ведения аккаунта вместе со мной
4. Составление контент-плана
5. Написание вовлекающий текстов
6. Рерайт текстов
7. Перевод текстов с английского.
Действие аккаунта приостановлено!