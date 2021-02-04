Sasha_Chalaya

Александра Чалая Sasha_ChalayaSasha_Chalaya
22 годаРоссия/Владивосток
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Чалая Александра|Веб-дизайн
Всем привет! Меня зовут Александра! Я веб-дизайнер.
Живу в прекрасном городе Владивосток, где правят японский автопром и море.
Люблю эксперименты в сфере дизайна.
Любая ваша идея может быть воплощена мною в жизнь!
Связаться со мной легко, как поддержать воздушный шарик, мои контакты:
Telegram✈️
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Instagram https://www.instagram.com/chalaya.designer/
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!