Sasha_Chalaya

Чалая Александра|Веб-дизайн

Всем привет! Меня зовут Александра! Я веб-дизайнер.

Живу в прекрасном городе Владивосток, где правят японский автопром и море.

Люблю эксперименты в сфере дизайна.

Любая ваша идея может быть воплощена мною в жизнь!

Связаться со мной легко, как поддержать воздушный шарик, мои контакты:

Telegram✈️

https://t.me/Alexandra_car

VK

https://vk.com/shurik_kotik

Instagram https://www.instagram.com/chalaya.designer/

Буду рада сотрудничеству!