Sasha_Glushchenk

Дизайнер
Здравствуйте!
Дизайн- это моё все!
Почему я?
🎯Прежде всего я сосредотачиваюсь на том чтобы понять вашу мысль, что вы хотите получить.
🎯Больше всего внимания уделяю: креативу, эстетике, и дизайну который не будет отставать от современных тенденции
Я сделаю все что вы захочете:
- Высоко качественный дизайн
- Дизайн баннеров, обложек на видео, логотипа, сайта, лэндинга, приложения
- Качественный UI,UX
- Индивидуальный дизайн
- Я делаю дизайны на:
Figma, Tilda, WordPress, Shopify, Illustrator, Photoshop, Adobe, ...
- Дизайны для всех сфер
- И много другого
🔥Я верю что вы будете довольны выбрав меня и поработав со мной!
Контакты:
Почта: [email protected]
Телеграмм: Sasha_Sa13