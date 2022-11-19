Sasha_Glushchenk

Дизайнер

Здравствуйте!

Дизайн- это моё все!

Почему я?

🎯Прежде всего я сосредотачиваюсь на том чтобы понять вашу мысль, что вы хотите получить.

🎯Больше всего внимания уделяю: креативу, эстетике, и дизайну который не будет отставать от современных тенденции

Я сделаю все что вы захочете:

- Высоко качественный дизайн

- Дизайн баннеров, обложек на видео, логотипа, сайта, лэндинга, приложения

- Качественный UI,UX

- Индивидуальный дизайн

- Я делаю дизайны на:

Figma, Tilda, WordPress, Shopify, Illustrator, Photoshop, Adobe, ...

- Дизайны для всех сфер

- И много другого

🔥Я верю что вы будете довольны выбрав меня и поработав со мной!

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: Sasha_Sa13