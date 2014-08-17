Переводчик китайского языка

Свободное владение деловым китайским языком, специализируюсь на юридических, экономических, технических тематиках. Есть большой опыт переводов в различных областях, таких как недропользование, нефть/газ, химия, пожарная безопасность, медицина и пр.

Прожила в Китае 8 лет, закончила бакалавр в Китайском университете политики и права, опыт работы в китайских компаниях более года.

Опыт фриланса больше 5 лет.

Предлагаю услуги:

письменный перевод с китайского на русский язык 1800 знаков - 700 руб. (в зависимости от тематики и от общего объема перевода цена может варьироваться)

последовательный перевод 1 час - 1500руб., (минимальный заказ 2 часа), полный рабочий день (до 8часов) - 6500руб. (если от 3 дней и более, возможна скидка).