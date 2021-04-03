Sashanew_web

Александр Sashanew_web

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Срочная разработка ярких, продающих баннеров Всё качественно, в срок и при оптимальных ценах!

Доброе времени суток, Меня зовут Александр, я предоставляю услуги в области графического дизайна, выполню для вас:

Дизайн баннеров для Яндекс директ РСЯ и Google adwords, Сайта/интернет магазина, Оформление группы ВКонтакте/facebook/Instagram и многое другое.

 + Предоставляю возможность отредактировать ваши баннеры или любой другой графический элемент, даже если нету исходников!

 Гарантия результата, настроен на долгосрочное сотрудничество.

 Пак привилегий для постоянных клиентов:

 - Быструю обратную связь, без задержек!

 - 20% скидка на любые заказы!

 - Ваши заказы всегда первые, приоритет на выполнение!

 - Все правки, абсолютно бесплатно!

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 Сделай первый шаг к успеху, для заказа и по всем вопросам писать на:

Skype: alex_x_x46

Почта: [email protected]

Telegram: @Sashanew_web