Доброе времени суток, Меня зовут Александр, я предоставляю услуги в области графического дизайна, выполню для вас:
Дизайн баннеров для Яндекс директ РСЯ и Google adwords, Сайта/интернет магазина, Оформление группы ВКонтакте/facebook/Instagram и многое другое.
+ Предоставляю возможность отредактировать ваши баннеры или любой другой графический элемент, даже если нету исходников!
Гарантия результата, настроен на долгосрочное сотрудничество.
Пак привилегий для постоянных клиентов:
- Быструю обратную связь, без задержек!
- 20% скидка на любые заказы!
- Ваши заказы всегда первые, приоритет на выполнение!
- Все правки, абсолютно бесплатно!
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Сделай первый шаг к успеху, для заказа и по всем вопросам писать на:
Skype: alex_x_x46
Почта: [email protected]
Telegram: @Sashanew_web