Срочная разработка ярких, продающих баннеров Всё качественно, в срок и при оптимальных ценах!

Доброе времени суток, Меня зовут Александр, я предоставляю услуги в области графического дизайна, выполню для вас:

Дизайн баннеров для Яндекс директ РСЯ и Google adwords, Сайта/интернет магазина, Оформление группы ВКонтакте/facebook/Instagram и многое другое.

+ Предоставляю возможность отредактировать ваши баннеры или любой другой графический элемент, даже если нету исходников!

Гарантия результата, настроен на долгосрочное сотрудничество.

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- Быструю обратную связь, без задержек!

- 20% скидка на любые заказы!

- Ваши заказы всегда первые, приоритет на выполнение!

- Все правки, абсолютно бесплатно!

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Skype: alex_x_x46

Почта: [email protected]

Telegram: @Sashanew_web