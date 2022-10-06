Sashatargetolog

Таргетолог (инстаграм/ок/вк)

Работаю 2 года. Опыт в разных нишах (от продвижения сообществ до IT-стартапа).

С бюджетом в 2000 рублей на продвижение доставки пиццы от кафе, привел 103 заказа на доставку пиццы, при средней сумме заказа 300-350 рублей.

Помогаю развивать бизнес клиентам в соцсетях с помощью таргетированной рекламы и SMM в Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники.

Фишка в моей работе это прогноз эффективности рекламы до ее запуска с помощью крутой таблицы с вашими вводными.

PS: фишка бесплатная)