Паршута Александра Александровна

Возраст 25

Семейное положение не замужем, детей нет

Адрес проживания г.Одесса

Контактный тел.:

+380965786291

e-mail: [email protected]

Образование:

2008- 2014. Одесский национальный политехнический университет. Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций

специальность –инженер-программист

Опыт работы

Просторы интернета " Контент-менеджер"

ТОВ «Синема-Центр»,г.Одесса Кассир билетных касс Продажа, бронирование билетов,

Общение с клиентами.

Интернет магазин«Милые штучки», г.Одесса Обслуживание клиентов, прием заказов, сборка заказов.

Number One Language Center Менеджер по продажам

Промоутер

ДП «Орифлэйм» Консультант Поиск и обслуживание клиетов, персональный поход к каждому

клиенту.

Личностные качества:

• чувство юмора • сдержанность

• пунктуальность; • стремление к саморазвитию

• вежливость; • целеустремленность

• коммуникабельность; • умение работать в команде

Объективно оцениваю свои силы, если я чего-то не могу сделать, сразу об этом уведомляю, чтоб не подвести в последствии.

Знание языков: русский (отлично), украинский (отлично), английский (базовый).

Знание компъютера: - уверенный пользователь ПК.

С ув.,Александра Паршута.

тел: +380965786291