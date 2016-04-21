Паршута Александра Александровна
Возраст 25
Семейное положение не замужем, детей нет
Адрес проживания г.Одесса
Контактный тел.:
+380965786291
e-mail: [email protected]
Образование:
2008- 2014. Одесский национальный политехнический университет. Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций
специальность –инженер-программист
Опыт работы
Просторы интернета " Контент-менеджер"
ТОВ «Синема-Центр»,г.Одесса Кассир билетных касс Продажа, бронирование билетов,
Общение с клиентами.
Интернет магазин«Милые штучки», г.Одесса Обслуживание клиентов, прием заказов, сборка заказов.
Number One Language Center Менеджер по продажам
Промоутер
ДП «Орифлэйм» Консультант Поиск и обслуживание клиетов, персональный поход к каждому
клиенту.
Личностные качества:
• чувство юмора • сдержанность
• пунктуальность; • стремление к саморазвитию
• вежливость; • целеустремленность
• коммуникабельность; • умение работать в команде
Объективно оцениваю свои силы, если я чего-то не могу сделать, сразу об этом уведомляю, чтоб не подвести в последствии.
Знание языков: русский (отлично), украинский (отлично), английский (базовый).
Знание компъютера: - уверенный пользователь ПК.
С ув.,Александра Паршута.
тел: +380965786291