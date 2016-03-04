Sashkeevich

Александр Скиперский Sashkeevich

 
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Уникальный дизайн и проектировка архитектурных объектов/Дизайн ЛОГО/Малые архитектурные формы/Дизайн архитектурной среды

Быстрые способы связи: 

Тел. 8961-317-48-62 (г.Ростов-на-Дону) 

Skype: sasha-ya14

Почта: [email protected]

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Опыт > 2 года. Ответственный подход, высокое качество и современное выполнение поставленной вами задачи в срок! 

Разумная цена, поиск решений, которые подойдут именно вашему бизнесу

Для работы со мной нужно немного:

  • Поговорить в Skype со мной: alexsima.com
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