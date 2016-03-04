Sashkeevich

Уникальный дизайн и проектировка архитектурных объектов/Дизайн ЛОГО/Малые архитектурные формы/Дизайн архитектурной среды

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Тел. 8961-317-48-62 (г.Ростов-на-Дону)

Skype: sasha-ya14

Почта: [email protected]

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Опыт > 2 года. Ответственный подход, высокое качество и современное выполнение поставленной вами задачи в срок!

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