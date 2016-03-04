Sashkeevich

Александр Скиперский SashkeevichSashkeevich
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Уникальный дизайн и проектировка архитектурных объектов/Дизайн ЛОГО/Малые архитектурные формы/Дизайн архитектурной среды
Быстрые способы связи:
Тел. 8961-317-48-62 (г.Ростов-на-Дону)
Skype: sasha-ya14
Почта: [email protected]
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