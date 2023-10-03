Sashko2001

Той , кого Ви шукаєте. Гарантія і якість. Ціную Ваш час!

Ви в гонитві за гарантованою якістю?

Шукаєте того, хто цінує Ваш час, виконуючи роботу в короткі терміни?

Тоді, радий вітати Вас, у своєму профілі! Ви потрапили куди потрібно.

Мене звати Олександр , я фрілансер. Усе зроблю швидко і якісно, щоб Вам все сподобалося. Працюю в цій сфері, щоб досягти ідеалу.

Володію в досконалості, такими мовами:

-Англійська

-Українська

-Німецька

-Російська

Наразі, вивчаю польську мову.

Коротко про себе.

Комунікабельний, творчий, люблю якість, строгий до себе , живу по принципу ''Потрібно жити, а не існувати".

Буду радий співпраці!

Дякую за Вашу увагу.