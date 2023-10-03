Sashko2001

Той , кого Ви шукаєте. Гарантія і якість. Ціную Ваш час!
Ви в гонитві за гарантованою якістю?
Шукаєте того, хто цінує Ваш час, виконуючи роботу в короткі терміни?
Тоді, радий вітати Вас, у своєму профілі! Ви потрапили куди потрібно.
Мене звати Олександр , я фрілансер. Усе зроблю швидко і якісно, щоб Вам все сподобалося. Працюю в цій сфері, щоб досягти ідеалу.
Володію в досконалості, такими мовами:
-Англійська
-Українська
-Німецька
-Російська
Наразі, вивчаю польську мову.
Коротко про себе.
Комунікабельний, творчий, люблю якість, строгий до себе , живу по принципу ''Потрібно жити, а не існувати".
Буду радий співпраці!
Дякую за Вашу увагу.