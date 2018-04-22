Рерайт, транскрибация, статьи
Используя слепой метод печати, качественно, быстро и без ошибок переведу аудио/видео файлы в текст, отредактирую документы.
Напишу для вас статью или сделаю рерайт.
Опыт фриланса в этой области - более 3-х лет. Занимаюсь в свободное от основной работы время (инженер в сфере телекоммуникаций).
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга