SashnikovNA

Никита SashnikovNA

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Рерайт, транскрибация, статьи

Используя слепой метод печати, качественно, быстро и без ошибок переведу аудио/видео файлы в текст, отредактирую документы.

Напишу для вас статью или сделаю рерайт.

Опыт фриланса в этой области - более 3-х лет. Занимаюсь в свободное от основной работы время (инженер в сфере телекоммуникаций).

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Переводы
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Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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