Рерайт, транскрибация, статьи

Используя слепой метод печати, качественно, быстро и без ошибок переведу аудио/видео файлы в текст, отредактирую документы.

Напишу для вас статью или сделаю рерайт.

Опыт фриланса в этой области - более 3-х лет. Занимаюсь в свободное от основной работы время (инженер в сфере телекоммуникаций).