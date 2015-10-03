Saskia

Александрова Saskia

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
переводы с английского и немецкого дипломы гуманитарных наук

профессиональный переводчик английского и немецкого языка

тексты любого уровня сложности

технический перевод

сферы: экономика и управление, инвестиции, строительство, автоматизация, промышленность

перевод юридических документов (решения суда, постановления)

перевод текстов для софта

переводы товарного описания

ДИПЛОМЫ:

специальности "Искусства и гуманитарные науки", "История", "Культурология", "Международные отношения", "Международное право", "Политология", "Регионоведение", "Религиоведение", "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм".

Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $70
от 14 дней
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