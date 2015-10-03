переводы с английского и немецкого дипломы гуманитарных наук
профессиональный переводчик английского и немецкого языка
тексты любого уровня сложности
технический перевод
сферы: экономика и управление, инвестиции, строительство, автоматизация, промышленность
перевод юридических документов (решения суда, постановления)
перевод текстов для софта
переводы товарного описания
ДИПЛОМЫ:
специальности "Искусства и гуманитарные науки", "История", "Культурология", "Международные отношения", "Международное право", "Политология", "Регионоведение", "Религиоведение", "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм".
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
нет отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $70
от 14 дней
нет рейтинга