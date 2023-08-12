Відеос-монтажос
Файних хлопчина, який катається ні... Вскоріше літає на інвалідному візочку, як скажена вівця, збиваючи повільних пішоходів на дорозі...Бо нема чого це його плентатися наче зомбі.
Я монтую відосики на різні тематики, маю свій ютуб канал який тимчасово закинутий. Раніше монтував смішні відео на день народження друзям. Виходила смішняка гарна, з топовими побажаннями і доволі чорним гумором...
Маю свій ютуб канал тим часово не активний.
Вмію працювати программах :
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Davinci Resolve, Adobe Photoshop, Topaz Video AI, Topaz Gigapixel AI.
Топ моя фраза "Я так знаю ту англійську, що її не знаю"
Видеомонтаж
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$8/час
от $10от 1 дня
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