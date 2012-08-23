Необходим человек, который разрабатывал либо разбирается в различных скриптах мп3/аудио поисковиков. Перечисленные пожелания должны быть применены к скрипту как тут: muzzzone.ru/ 1. Поменять структуру ссылки, на следующую: www.site.ru/?ki=jason+der... 2. Сделать так, что б при нажатии ...