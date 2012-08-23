Sateman

Василий Степанов Sateman

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Все заявки прошу посылать на [email protected]

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нет выплат фрилансерам
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  • Менеджер по рекламе вебсайта в соц. сетях

    $1000

    Кому подойдет работа: тем, кто хочет иметь свободный график и работать удаленно. Возможно работать и в качестве подработки, поэтому студенты и фрилансеры велкам. Ваши обязанности: необходима реклама интернет сайта на различных площадках: форумы, социальные сети, какие-либо ...

    Общение на форумах
    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для каталога

    $100

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн для сайта. Это будет каталог, основная тема которого — татуировка. Необходимо нарисовать главную страницу и несколько внутренних. К сожалению бюджет ограничен, он составляет 3000р.Заинтересованным лицам высылаю ТЗ на почту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка аудио поисковика.

    $50

    Необходим человек, который разрабатывал либо разбирается в различных скриптах мп3/аудио поисковиков. Перечисленные пожелания должны быть применены к скрипту как тут: muzzzone.ru/ 1. Поменять структуру ссылки, на следующую: www.site.ru/?ki=jason+der... 2. Сделать так, что б при нажатии ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для каталога
Отличный заказчик! Рекомендую!
Исполнитель справился с работой. Рекомендую!
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