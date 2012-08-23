Кому подойдет работа: тем, кто хочет иметь свободный график и работать удаленно. Возможно работать и в качестве подработки, поэтому студенты и фрилансеры велкам. Ваши обязанности: необходима реклама интернет сайта на различных площадках: форумы, социальные сети, какие-либо ...
Все заявки прошу посылать на [email protected]
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заказов с исполнителем
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- $1000Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн для сайта. Это будет каталог, основная тема которого — татуировка. Необходимо нарисовать главную страницу и несколько внутренних. К сожалению бюджет ограничен, он составляет 3000р.Заинтересованным лицам высылаю ТЗ на почту.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходим человек, который разрабатывал либо разбирается в различных скриптах мп3/аудио поисковиков. Перечисленные пожелания должны быть применены к скрипту как тут: muzzzone.ru/ 1. Поменять структуру ссылки, на следующую: www.site.ru/?ki=jason+der... 2. Сделать так, что б при нажатии ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
Исполнитель справился с работой. Рекомендую!