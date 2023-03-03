Satisfly13

Опытный фрилансер в области контекстной рекламы, копирайтинга, поиска клиентов по холодной базе и работе личным ассистентом. Способна обеспечить эффективное продвижение вашего бизнеса, управлять вашими задачами и организовывать ваше рабочее время.
Опыт работы:
Более 3 лет работы в области контекстной рекламы, создания рекламных объявлений и управления рекламными кампаниями в Яндекс.Директ.
Опыт написания продающих текстов и копирайтинга для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, электронных писем и других маркетинговых материалов.
Знание методов работы с холодными клиентами и опыт успешного поиска клиентов по холодной базе.
Опыт работы личным ассистентом ведущих менеджеров и бизнес-лидеров, включая управление расписанием, организацию встреч, переговоров и деловых поездок.
Навыки:
Отличные навыки написания текстов для маркетинговых целей и создания контента для социальных сетей.
Уверенное владение навыками поиска клиентов по холодной базе и создания качественной базы данных.
Высокий уровень организации и способность управлять множеством задач и проектов одновременно.
Опыт работы с Microsoft Office, Google Docs, Trello, X-mind и другими инструментами управления проектами и организации рабочего времени.
Личные качества:
Высокий уровень ответственности и самодисциплины.
Отличные коммуникативные навыки и способность эффективно работать в команде.
Готовность к обучению и совершенствованию своих навыков.