Satisfly13

Копирайтинг

Опытный фрилансер в области контекстной рекламы, копирайтинга, поиска клиентов по холодной базе и работе личным ассистентом. Способна обеспечить эффективное продвижение вашего бизнеса, управлять вашими задачами и организовывать ваше рабочее время.

Опыт работы:

Более 3 лет работы в области контекстной рекламы, создания рекламных объявлений и управления рекламными кампаниями в Яндекс.Директ.

Опыт написания продающих текстов и копирайтинга для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, электронных писем и других маркетинговых материалов.

Знание методов работы с холодными клиентами и опыт успешного поиска клиентов по холодной базе.

Опыт работы личным ассистентом ведущих менеджеров и бизнес-лидеров, включая управление расписанием, организацию встреч, переговоров и деловых поездок.

Навыки:

Отличные навыки написания текстов для маркетинговых целей и создания контента для социальных сетей.

Уверенное владение навыками поиска клиентов по холодной базе и создания качественной базы данных.

Высокий уровень организации и способность управлять множеством задач и проектов одновременно.

Опыт работы с Microsoft Office, Google Docs, Trello, X-mind и другими инструментами управления проектами и организации рабочего времени.

Личные качества:

Высокий уровень ответственности и самодисциплины.

Отличные коммуникативные навыки и способность эффективно работать в команде.

Готовность к обучению и совершенствованию своих навыков.