Satrik

Саша Satrik

 
33 годаУкраина/Симферополь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Пишу статьи под поисковые запросы, провожу тестирование сайтов

Копирайтер и модератор на сайте http://wayempire.com/

Занимаюсь созданием уникальных текстов и оформлением их на сайте. Некоторое пишу из личного опыта путешествий.

Работа с CMS WordPress; Advego plugiatus, HTML, написание тест-кейсов и баг репортов.

Знание языков:

Английский - выше среднего;

Испанский - начальный;

Украинский, Русский - родной.

WordPressHTML
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#1048
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $3
от 3 дней
#1353
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1616