Пишу статьи под поисковые запросы, провожу тестирование сайтов

Копирайтер и модератор на сайте http://wayempire.com/

Занимаюсь созданием уникальных текстов и оформлением их на сайте. Некоторое пишу из личного опыта путешествий.

Работа с CMS WordPress; Advego plugiatus, HTML, написание тест-кейсов и баг репортов.

Знание языков:

Английский - выше среднего;

Испанский - начальный;

Украинский, Русский - родной.