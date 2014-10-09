Пишу статьи под поисковые запросы, провожу тестирование сайтов
Копирайтер и модератор на сайте http://wayempire.com/
Занимаюсь созданием уникальных текстов и оформлением их на сайте. Некоторое пишу из личного опыта путешествий.
Работа с CMS WordPress; Advego plugiatus, HTML, написание тест-кейсов и баг репортов.
Знание языков:
Английский - выше среднего;
Испанский - начальный;
Украинский, Русский - родной.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#1048
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $3
от 3 дней
#1353
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1616