Портфолио
- Дизайн интерьера дома в стиле "Шале"336 просмотров
- Дизайн фасада в стиле "Шале"1269 просмотров
- Пример чертежей238 просмотров
- Дизайн интерьера квартиры 160 м.кв. г. Астана346 просмотров
- Дизайн кухни-гостиной в стиле ар-деко1843 просмотра
- Дизайн детской в Британском стиле1361 просмотр
- Дизайн интерьера детской комнаты в ЖК "Миллениум"312 просмотров
- Пример чертежей283 просмотра
- Дизайн квартиры в г. Астана254 просмотра
- Благоустройство двора частного дома в г.Шахтерске2010 просмотров
- Дизайн интерьера санузла в ЖК "Паркстоун"238 просмотров
- Дизайн интерьера кухни-студии853 просмотра