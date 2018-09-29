Saty

Елена Башкардина Saty

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
80955574149

3d-визуализализация экстерьеров и интерьеров, разработка чертежей.

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