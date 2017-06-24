SavalaGalina

Расшифровка аудио и видео записи включает в себя:
- разбивку текста на логические предложения;
- разделение текста на абзацы по смыслу;
- правильные несогласованные предложения;
- удаление слов-паразитов и повторяющихся фраз;
- устранение орфографических и пунктуационных ошибок;
- форматирование текста.
разбивать текст на логические предложения;разделять текст на абзацы по смыслу;
делать правильными несогласованные предложения;
удалять слова-паразиты и повторяющиеся фразы;
устранять орфографические и пунктуационные ошибки;
форматировать текст.Источник: http://mamina-kariera.ru/zarabotok-v-internete/rabota-transkribatorom-kak-variant-udalennoj-raboty.html Мамина карьера © http://mamina-kariera.ru/ разбивать текст на логические предложения;разделять текст на абзацы по смыслу;
делать правильными несогласованные предложения;
удалять слова-паразиты и повторяющиеся фразы;
устранять орфографические и пунктуационные ошибки;
форматировать текст.Источник: http://mamina-kariera.ru/zarabotok-v-internete/rabota-transkribatorom-kak-variant-udalennoj-raboty.html Мамина карьера © http://mamina-kariera.ru/