SavalaGalina

Набор текста с любого источника, транскрибация аудиозаписи.

Расшифровка аудио и видео записи включает в себя:

- разбивку текста на логические предложения;

- разделение текста на абзацы по смыслу;

- правильные несогласованные предложения;

- удаление слов-паразитов и повторяющихся фраз;

- устранение орфографических и пунктуационных ошибок;

- форматирование текста.

разбивать текст на логические предложения;разделять текст на абзацы по смыслу;

делать правильными несогласованные предложения;

удалять слова-паразиты и повторяющиеся фразы;

устранять орфографические и пунктуационные ошибки;

форматировать текст.Источник: http://mamina-kariera.ru/zarabotok-v-internete/rabota-transkribatorom-kak-variant-udalennoj-raboty.html Мамина карьера © http://mamina-kariera.ru/ разбивать текст на логические предложения;разделять текст на абзацы по смыслу;

делать правильными несогласованные предложения;

удалять слова-паразиты и повторяющиеся фразы;

устранять орфографические и пунктуационные ошибки;

форматировать текст.Источник: http://mamina-kariera.ru/zarabotok-v-internete/rabota-transkribatorom-kak-variant-udalennoj-raboty.html Мамина карьера © http://mamina-kariera.ru/