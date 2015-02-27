Savelchuk

Антон Савельчук Savelchuk

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тексты на сайт 21 шт

    Тематика: мобильные выставочные стенды. 2000-2300 символов, уникальность 100%, тошнотность, заголовки Н1, Н2, список, текст читабельный для пользователей.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать интернет-магазин+дизайн

    Выкуплен интернет-магазин (WordPress) - http://artcherdak.com.ua/. Нужно изменить на другое направление. Краткое описание ТЗ во вложении. Пока без наполнения фото и текстов. И нужен новый дизайн. Интересует цена вопроса и срок.

    WordPress
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад