Тематика: мобильные выставочные стенды. 2000-2300 символов, уникальность 100%, тошнотность, заголовки Н1, Н2, список, текст читабельный для пользователей.
Копирайтинг27 заявок
Закрыт
10 лет назад
Тематика: мобильные выставочные стенды. 2000-2300 символов, уникальность 100%, тошнотность, заголовки Н1, Н2, список, текст читабельный для пользователей.
Выкуплен интернет-магазин (WordPress) - http://artcherdak.com.ua/. Нужно изменить на другое направление. Краткое описание ТЗ во вложении. Пока без наполнения фото и текстов. И нужен новый дизайн. Интересует цена вопроса и срок.