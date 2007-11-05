Savely_Yakimov

Junior+ front-end программист

Контактные данные: +79519460304

Почта: [email protected]

Я Якимов Савелий, являюсь новичком во front-end'е, но уже уверенными шагами изучаю front-end до Senior программиста!

Ключевые навыки: HTML, CSS, JS. Опыт работы с React и TypeScript, также использую Tailwind для быстрого и читаемого CSS.

О себе: Я готов делать сайты как под копию, так и под ключ. Я ответственный поэтому не заставлю вас долго ждать выполнения заказа!

Обучение и достижения: На данный момент прохожу платный курс по front-end разработке сроком в 2 года. Также я участвовал в олимпиаде по программированию. За моими плечами есть ещё 2 пройденных курса один(бесплатный, сроком неделю) по HTML, CSS и немного JS и ещё один по языку программирования C++ (для галочки потому что я очень люблю учиться и узнавать много новых технологий)

Жду от вас отклика коллеги!