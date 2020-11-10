Адаптивная вёрстка сайтов по вашим макетам. Валидно, кроссбраузерно!

Привет!

Превращение статичной картинки в интерактивную страницу для меня является завораживающим процессом и приносит огромное удовольствие. Чтобы выполнить это волшебство я использую:

Технологии:

Современные технологии вёрстки HTML5, CSS3, JavaScript с использованием препроцессора Sass и сборщиков проектов Gulp и Webpack.

Анимация: JavaScript Animations with GreenSock (GSAP).

Каждый проект верстается с нуля, без использования фреймворков, по методологии БЭМ, что делает конечный продукт модульным и удобным для использования в дальнейшей разработке.

Инструменты:

Инструменты для работы с макетами: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch.

Инструменты для работы с кодом: Visual Studio Code / Avocode.

Гарантии:

Даю гарантию на вёрстку 30 дней и быстро исправлю выявленные ошибки.

Тестирую вёрстку в современных браузерах: на Mac Os и Windows. Это гарантирует корректность вёрстки в двух операционных системах. А также использую iPad, iPhone и телефон на андроид.

Макеты для тестирования выгружаю на свой сервер.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Процесс работы:

Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.

Работаю по предоплате 50% или Безопасная сделка.

В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.

Для тестирования вёрстки выкладываю проект на свой сервер. Если замечаний нет, то жду от Вас окончательный расчёт и после этого передаю готовый проект.

Способы оплаты:

Карта ПриватБанк

Карта МоноБанк

Яндекс Деньги

Контакты:

Для связи со мной можно использовать:

Буду рад Вам помочь!

Всем добра 珞