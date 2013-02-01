SavinaYulia

Савина Юлия Константиновна
Дата рождения: 20.07.1987г (25 лет)
E-MAIL: [email protected]
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: 89263374886
0897976390
Город: Москва, м. Курская
Опыт работы: (3,3 года)
Август 2012 – Январь 2013
Рекламно-производственная компания «Xzero systems» (Москва, www.x0.ru) – Маркетинг/реклама/PR
Журналист
- наполнение сайтов (новости, статьи, интервью, ведение форума, авторской колонки)
Сентябрь 2011 – март 2012
ООО «СуперМедиаНовости» (Приморский край, Владивосток) – СМИ
Корреспондент
Обязанности:
- Подготовка материалов в номер;
- Встреча с рекламодателями и подготовка рекламных материалов;
- Подготовка фотоматериалов;
Достижения:
- Неоднократно готовила материалы для Темы номера;
- Фотоматериалы использовались на первой полосе;
- Стала ответственной за рубрику «Город»;
- Выполняла обязанности выпускающего редактора;
Июнь 2009 – сентябрь 2011
ОАО ИК «Золотой Рог» (Приморский край, www.zrpress.ru) – СМИ
Корреспондент
- Подготовка материалов в номер;
- Встреча с рекламодателями и подготовка рекламных материалов;
- Подготовка фотоматериалов;
Ключевые навыки
- работа в команде;
- организация работы коллектива;
- ответственный подход к заданию;
- своевременное выполнение работы;
- быстрая обучаемость;
- проявление любопытства в работе;
- поиск альтернативного пути решения;
Рекомендации
ООО «СуперМедиаНовости»
Крыжановская Татьяна Станиславовна (Генеральный директор)
7 (423) 2 – 27 – 38-05
Образование
2004-2009 год Дальневосточный федеральный университет
Институт массовых коммуникаций
Факультет Издательского бизнеса и компьютерного дизайна
Специальность: Редактор
Знание языков
Русский – родной
Английский – уровень Pre Intermediate
Повышение квалификации, курсы
2011 Графический дизайн в интерьере
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса