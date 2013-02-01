SavinaYulia

Юлия Савина SavinaYulia

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Савина Юлия Константиновна

Дата рождения: 20.07.1987г (25 лет)

E-MAIL: [email protected]

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: 89263374886

0897976390

Город: Москва, м. Курская

Опыт работы: (3,3 года)

Август 2012 – Январь 2013

Рекламно-производственная компания «Xzero systems» (Москва, www.x0.ru) – Маркетинг/реклама/PR

Журналист

- наполнение сайтов (новости, статьи, интервью, ведение форума, авторской колонки)

Сентябрь 2011 – март 2012

ООО «СуперМедиаНовости» (Приморский край, Владивосток) – СМИ

Корреспондент

Обязанности:

- Подготовка материалов в номер;

- Встреча с рекламодателями и подготовка рекламных материалов;

- Подготовка фотоматериалов;

Достижения:

- Неоднократно готовила материалы для Темы номера;

- Фотоматериалы использовались на первой полосе;

- Стала ответственной за рубрику «Город»;

- Выполняла обязанности выпускающего редактора;

Июнь 2009 – сентябрь 2011

ОАО ИК «Золотой Рог» (Приморский край, www.zrpress.ru) – СМИ

Корреспондент

- Подготовка материалов в номер;

- Встреча с рекламодателями и подготовка рекламных материалов;

- Подготовка фотоматериалов;

Ключевые навыки

- работа в команде;

- организация работы коллектива;

- ответственный подход к заданию;

- своевременное выполнение работы;

- быстрая обучаемость;

- проявление любопытства в работе;

- поиск альтернативного пути решения;

Рекомендации

ООО «СуперМедиаНовости»

Крыжановская Татьяна Станиславовна (Генеральный директор)

7 (423) 2 – 27 – 38-05

Образование

2004-2009 год Дальневосточный федеральный университет

Институт массовых коммуникаций

Факультет Издательского бизнеса и компьютерного дизайна

Специальность: Редактор

Знание языков

Русский – родной

Английский – уровень Pre Intermediate

Повышение квалификации, курсы

2011 Графический дизайн в интерьере

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса