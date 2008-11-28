Дизайнер с 9-летним опытом работы выполнит для Вас проектирование, перепланировку, реконструкцию квартир, загородных домов, дач, кафе, ресторанов, офисов.Владение программами: 3D Studio Max , Corel Draw, Photoshop, Autocad. Полный комплекс работ по дизайну интерьера, 3-D визуализация, чертежи, сопровождение проекта, авторский надзор.Возможно подбор квалифицированных работников.Гарантирую индивидуальный подход, качество,чёткие сроки выполнения работ.

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