Опыт работыФрилансер
с 05.2016 по наст. время
фриланс (QA\QC)
Account manager
с 12.2014 по 03.2016 (1 год 3 месяца)
ITS-group, интернет-агентство, Днепропетровск (Весь спектр услуг для интернет-коммерции)
Сопровождение и консультация клиентов компании.
ОбразованиеНациональный горный университет
Компьютерные науки, Днепропетровск
Высшее, с 09.2014 по 07.2017 (2 года 10 месяцев)
Техникум сварки и электроники им. Патона
Обслуживание компьютерных систем и сетей, Днепропетровск
Среднее специальное, с 09.2010 по 07.2014 (3 года 10 месяцев)