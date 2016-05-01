Опыт работы Фрилансер

с 05.2016 по наст. время

фриланс (QA\QC)

Account manager

с 12.2014 по 03.2016 (1 год 3 месяца)

ITS-group, интернет-агентство, Днепропетровск (Весь спектр услуг для интернет-коммерции)

Сопровождение и консультация клиентов компании.

Образование Национальный горный университет

Компьютерные науки, Днепропетровск

Высшее, с 09.2014 по 07.2017 (2 года 10 месяцев)

Техникум сварки и электроники им. Патона

Обслуживание компьютерных систем и сетей, Днепропетровск

Среднее специальное, с 09.2010 по 07.2014 (3 года 10 месяцев)