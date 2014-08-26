Savranskiy

Фотосъемка, город Киев.

Профессиональная фотосъемка в разных стилях. Ваши идеи, мое исполнение.

Съемка может проходить как в студии так и на любой локации, в зависимости от Ваших пожеланий.

Расценки оговариваются заранее исходя из прайс листа.

Довольно часто проходят интересные проекты, которые являются бесплатными.

Оплата за съемку либо 100% пред оплата, либо 50/50.

Так же съемка проходит авторскую ретушь (самые яркие кадры), а остальные фото цветокоррекцию. При Вашем желании можно сделать ретушь остального материала за дополнительную оплату.