Обработка фото. В короткие сроки сделаю красиво и качественно!

Делаю обработку фотографий. Уменьшение шумов, повышение/понижение резкости, удаление ненужных объектов с фото, цветокоррекция, повышение детализации. Это только самое основное. Могу выполнить почти любую работу по улучшению качества снимков. Обращайтесь!

Также осуществляю за небольшую плату подбор нужной Вам техники (разбираюсь в смартфонах, планшетных ПК, компьютерном железе, периферии, в общем все (или почти все), что связано с IT и гаджетами. Если в чем-то не разбираюсь, я не буду вводить в заблуждение и скажу об этом сразу!

Пишите, буду рад сотрудничеству!