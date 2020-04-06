SavvaAznaurov

Создаю сайты на Tilda / SMM-специалист

Всем привет!

Меня зовут Савва, делаю сайты на платформе Tilda.

Для сайтов также настраиваю первичную SEO-оптимизацию, создаю в Zero-блоке, что гарантирует индивидуальный дизайн под все задачи клиента. Также Подключаю к сайту всё необходимое: домен, e-mail рассылки, почту к домену и так далее.

В качестве SMM-специалиста же работал 2 года, раньше это была моя основная деятельность. Пишу текста (копирайтинг), создаю индивидуальный дизайн для каждого аккаунта и настраиваю таргетированную рекламу так, чтобы конверсия точно была!