SavvaAznaurov

Савва Азнауров SavvaAznaurov

 
24 годаРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создаю сайты на Tilda / SMM-специалист

Всем привет!

Меня зовут Савва, делаю сайты на платформе Tilda.

Для сайтов также настраиваю первичную SEO-оптимизацию, создаю в Zero-блоке, что гарантирует индивидуальный дизайн под все задачи клиента. Также Подключаю к сайту всё необходимое: домен, e-mail рассылки, почту к домену и так далее.

В качестве SMM-специалиста же работал 2 года, раньше это была моя основная деятельность. Пишу текста (копирайтинг), создаю индивидуальный дизайн для каждого аккаунта и настраиваю таргетированную рекламу так, чтобы конверсия точно была!

TildaSEO-оптимизация