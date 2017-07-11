SavvinaKate

Екатерина Саввина SavvinaKate

 
33 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка адаптивных веб сайтов

Создание дизайна и адаптивной вёрстки сайтов. (Landing page, cайт-визитка, cайт-портфолио, бизнес сайт.) Разрабатка уникальных логотипов.

Адаптивный дизайн сайтов под мобильные устройства, планшеты, компьютеры. Landing page, cайт-визитка.

Адаптивная HTML вёрстка, CSS3, JQUERY, BOOTSTRAP. Динамические формы, анимация, кроссбраузерность сайта.

Создание уникальных логотипов. Разработка фирменного стиля.

Примеры работ: 

http://siteproject.pp.ua/

Дизайн сайтаHTMLBootstrapjQuery
Портфолио