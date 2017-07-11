Екатерина Саввина SavvinaKateSavvinaKate
33 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка адаптивных веб сайтов
Создание дизайна и адаптивной вёрстки сайтов. (Landing page, cайт-визитка, cайт-портфолио, бизнес сайт.) Разрабатка уникальных логотипов.
Адаптивный дизайн сайтов под мобильные устройства, планшеты, компьютеры. Landing page, cайт-визитка.
Адаптивная HTML вёрстка, CSS3, JQUERY, BOOTSTRAP. Динамические формы, анимация, кроссбраузерность сайта.
Создание уникальных логотипов. Разработка фирменного стиля.
Примеры работ:
Портфолио
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- Man style114 просмотров
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- Promart113 просмотров
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