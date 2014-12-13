· -знание ПК (Word, Excel, Outlook, CorelDraw и др. офисных приложений),
· -базовое владениеанглийским языком;
· - знаниепрограммных продуктов фирмы «Интеграл»;
· - знаниезаконодательства РФ и РБ;
· знаниемеждународных стандартов ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 9001.
· -имеется опытпроведения аудиторских проверок состояния охраны окружающей среды и охраны труда
и промышленной безопасности на предприятиях нефтяного сектора;
· имеется опытпроведения лекций (семинаров, тренингов) по вопросам обеспечения экологической
безопасности на предприятиях нефтегазовой отрасли;
· - имеется опытработы по организации и функционировании системы гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций на предприятиях (численность сотрудников более 300 человек) Есть
необходимые сертификаты повышения квалификации и переподготовки.
· имеется опытработы в секторе социальной политики организации по направлению работы с
молодыми специалистами и специалистами с научно-техническим потенциалом;
· имеется опыт в разработке экологическихстандартов и нормативов предприятия в соответствии с техническими регламентами,
государственными, международными (региональными) и отраслевыми стандартами;
· имеется опытработы в разработке планов внедренияновой техники, переработки и утилизации отходов, внедрении малоотходной,
безотходной и экологически чистой технологии производства работ и рационального
использования природных ресурсов.
· имеется опыт в произведениирасчетов рисков для оценки состояния окружающей среды при реализации программ
по очистке и других природоохранных мероприятий;
· - имеется опыт поохране окружающей среды в областях:
o инвентаризацииисточников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты,
o разработкипроектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сокращения
выбросов загрязняющих веществ, включая парниковые газы,
o разработкипроектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
o оформления иполучения разрешительных документов (лимиты на размещение отходов,
разрешения на выбросы загрязняющих веществ) в органах государственного
контроля;
o инвентаризацииисточников образования отходов;