Оказание услуг по разработке документов экологического нормирования

· -знание ПК (Word, Excel, Outlook, CorelDraw и др. офисных приложений),

· -базовое владениеанглийским языком;

· - знаниепрограммных продуктов фирмы «Интеграл»;

· - знаниезаконодательства РФ и РБ;

· знаниемеждународных стандартов ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 9001.

· -имеется опытпроведения аудиторских проверок состояния охраны окружающей среды и охраны труда

и промышленной безопасности на предприятиях нефтяного сектора;

· имеется опытпроведения лекций (семинаров, тренингов) по вопросам обеспечения экологической

безопасности на предприятиях нефтегазовой отрасли;

· - имеется опытработы по организации и функционировании системы гражданской обороны и чрезвычайных

ситуаций на предприятиях (численность сотрудников более 300 человек) Есть

необходимые сертификаты повышения квалификации и переподготовки.

· имеется опытработы в секторе социальной политики организации по направлению работы с

молодыми специалистами и специалистами с научно-техническим потенциалом;

· имеется опыт в разработке экологическихстандартов и нормативов предприятия в соответствии с техническими регламентами,

государственными, международными (региональными) и отраслевыми стандартами;

· имеется опытработы в разработке планов внедренияновой техники, переработки и утилизации отходов, внедрении малоотходной,

безотходной и экологически чистой технологии производства работ и рационального

использования природных ресурсов.

· имеется опыт в произведениирасчетов рисков для оценки состояния окружающей среды при реализации программ

по очистке и других природоохранных мероприятий;

· - имеется опыт поохране окружающей среды в областях:

o инвентаризацииисточников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов

загрязняющих веществ в водные объекты,

o разработкипроектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сокращения

выбросов загрязняющих веществ, включая парниковые газы,

o разработкипроектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

o оформления иполучения разрешительных документов (лимиты на размещение отходов,

разрешения на выбросы загрязняющих веществ) в органах государственного

контроля;

o инвентаризацииисточников образования отходов;