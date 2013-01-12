Sayle-tuss

Копирайтер, рерайтер, контент-менеджмент, редактирование.

Здравствуйте! Я рада вас приветствовать! О себе: высшее техническое образование, курсы фармацевтов. Опыт работ в сфере железнодорожных перевозок, занималась куплей-продажей и обмен недвижимости, с оформлением ипотечных кредитов в Казахстане, в последнее время интернет-магазином с фармацевтической продукцией. Опыт работы фрилансером минимален, но легкообучаема. Владею русским, казахским языками и английский (к сожалению) только разговорный.

Готова к любому сотрудничеству, тем более, что свободного времени теперь у меня с избытком.