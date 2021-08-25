Создаю сайты (HTML5, CSS3, Javascript, Jquery) и преобразую для Wordpress

С помощью каких технологий вы создаёте сайт?

При создании сайтов я использую самые современные технологии

Gulp / HTML5 / CSS3 ( SCSS ) / JavaScript / Jquery

Что делать, если я обнаружу недочеты в готовой работе?

В течение недели после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Как я могу с вами связаться?

E-mail: [email protected]