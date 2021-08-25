Создаю сайты (HTML5, CSS3, Javascript, Jquery) и преобразую для Wordpress
С помощью каких технологий вы создаёте сайт?
При создании сайтов я использую самые современные технологии
Gulp / HTML5 / CSS3 ( SCSS ) / JavaScript / Jquery
Что делать, если я обнаружу недочеты в готовой работе?
В течение недели после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Как я могу с вами связаться?
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!