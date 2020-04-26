Ваш идеальный сайт на wix

Привет, меня зовут Варя Карпович, и я творческий и креативный инженер. Вы можете подумать, что я разрабатывают ракеты из Lego, или строю космические станции из бумаги, но... это не так, - я конструирую идеальное первое впечатление для вашей компании, а именно - сайт.

Создание сайта - это не просто механическая работа, для меня это особый вид искусства - Ваше "первое впечатление".

Клиент должен увидеть в электронной картинке не только то, чем вы занимаетесь, но и понять мысли, философию и основную идею вашего бизнеса. Хороший сайт отражает позиционирование компании и не просто является ее лицом, он становится голосом и душой вашего дела.

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Сайт - это первое впечатление, которое получают ваши клиенты, а я - креативный инженер, способный сделать его позитивным и незабываемым.

Мои работы вы сможете посмотреть тут :)