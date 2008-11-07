Sazonenko_A_V

Александр Сазоненко Sazonenko_A_VSazonenko_A_V
37 летБеларусь/Могилёв
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Гражданство: Беларусь
Разрешение на работу в странах: Россия
Языки
Русский : Родной язык
Английский : могу проходить интервью
Ключевые навыки:
Языки программирования: Java
IDE: Eclipse, NetBeans
Технологии: J2SE, J2EE (Servlets, JSP, JSF, Velocity), Ajax (DWR), JUnit, SQL, DHTML, JavaScript, UML.
Системы контроля версий: Subversion
Defect Tracking: JIRA
СУБД: MS SQL
Умение работать в команде.
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