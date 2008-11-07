Sazonenko_A_V

Александр Сазоненко Sazonenko_A_V

 
37 летБеларусь/Могилёв
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Гражданство: Беларусь

Разрешение на работу в странах: Россия

Языки

Русский : Родной язык

Английский : могу проходить интервью

Ключевые навыки:

Языки программирования: Java

IDE: Eclipse, NetBeans

Технологии: J2SE, J2EE (Servlets, JSP, JSF, Velocity), Ajax (DWR), JUnit, SQL, DHTML, JavaScript, UML.

Системы контроля версий: Subversion

Defect Tracking: JIRA

СУБД: MS SQL

Умение работать в команде.

JavascriptAjaxJava