поиск, аналитико-синтетическая переработка информации (преобразование докум

Образование

высшее

СПбГУКИ – Информационный менеджмент

Квалификация: Библиотекарь-библиограф, преподаватель.

Основное направление – поиск, аналитико-синтетическая переработка информации (преобразование документов в процессе их анализа и извлечения необходимой информации, а также оценка, сопоставление, обобщение и представление информации в виде, соответствующем запросу)- составление библиографических описаний, реферирование, аннотирование, создание пособий, пресс-обзоров, статей.

Направление работы – гуманитарные дисциплины –

Журналистика

Искусствоведение

История

Культурология

Лингвистика

Литературоведение

Менеджмент

Музееведение

Науковедение

Педагогика

Политология

Право

Психология

Социология

Филология

Философия

Эстетика

Этика

Этнография

Экономика

Оригинальность текста, проверка работы на плагиат. Результаты.