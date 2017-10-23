Образование
высшее
СПбГУКИ – Информационный менеджмент
Квалификация: Библиотекарь-библиограф, преподаватель.
Основное направление – поиск, аналитико-синтетическая переработка информации (преобразование документов в процессе их анализа и извлечения необходимой информации, а также оценка, сопоставление, обобщение и представление информации в виде, соответствующем запросу)- составление библиографических описаний, реферирование, аннотирование, создание пособий, пресс-обзоров, статей.
Направление работы – гуманитарные дисциплины –
Журналистика
Искусствоведение
История
Культурология
Лингвистика
Литературоведение
Менеджмент
Музееведение
Науковедение
Педагогика
Политология
Право
Психология
Социология
Филология
Философия
Эстетика
Этика
Этнография
Экономика
Оригинальность текста, проверка работы на плагиат. Результаты.