Профессиональный переводчик
01/2001 - 07/2006 | Сургутский Государственный Университет, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации, диплом.
2004
Полный курс англ.яз. Англия, Международная школя языков в Брайтоне, уровень-продвинутый (самый высокий)
full-time course of English, England International Language Schools\ Brighton, England advanced level
2004
Международный экзамен
International exam TOEIC (Test of English for international communication)-тест по английскому для международной коммуникации Brighton and Hove, test center Basic working proficiency \score-730 (Ур-нь базовой квалификации)
контакты: [email protected]
8 916 723 89 17
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