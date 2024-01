Профессиональный переводчик

01/2001 - 07/2006 | Сургутский Государственный Университет, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации, диплом.

2004

Полный курс англ.яз. Англия, Международная школя языков в Брайтоне, уровень-продвинутый (самый высокий)

full-time course of English, England International Language Schools\ Brighton, England advanced level

2004

Международный экзамен

International exam TOEIC (Test of English for international communication)-тест по английскому для международной коммуникации Brighton and Hove, test center Basic working proficiency \score-730 (Ур-нь базовой квалификации)

контакты: [email protected]

8 916 723 89 17