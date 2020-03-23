Scarm

Роман Пасерба Scarm

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Рефераты, лабораторные, курсовые, дипломные работы

5 лет. Дипломные работы, курсовыеработы, лабораторные работы, рефераты, отчеты по практике для студентов

Филиалов МАИ и Обнинского университета.

Основная тематика:

-         Автоматизированныерабочие места, Автиматизированные информационные системы, методы шифрования,

теория игр, разработка и анализ сложных систем, матанализ на языках Delphi, C++Builder, 1C 8;

-         СУБДна MySQL, MS SQL Server;

-         РазработкаWEB приложений на HTML, PHP,CSS, JS;

-         Теория ипрактика проекирования ЛВС;

-         АдминистрированиеЛВС.

-         Методызащиты информации.

На выходе:

-         Практическаячасть: рабочая программа, сайт(если есть);

Пояснительная записка. 