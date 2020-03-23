Рефераты, лабораторные, курсовые, дипломные работы

5 лет. Дипломные работы, курсовыеработы, лабораторные работы, рефераты, отчеты по практике для студентов

Филиалов МАИ и Обнинского университета.

Основная тематика:

- Автоматизированныерабочие места, Автиматизированные информационные системы, методы шифрования,

теория игр, разработка и анализ сложных систем, матанализ на языках Delphi, C++Builder, 1C 8;

- СУБДна MySQL, MS SQL Server;

- РазработкаWEB приложений на HTML, PHP,CSS, JS;

- Теория ипрактика проекирования ЛВС;

- АдминистрированиеЛВС.

- Методызащиты информации.

На выходе:

- Практическаячасть: рабочая программа, сайт(если есть);

Пояснительная записка.