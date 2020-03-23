Рефераты, лабораторные, курсовые, дипломные работы
5 лет. Дипломные работы, курсовыеработы, лабораторные работы, рефераты, отчеты по практике для студентов
Филиалов МАИ и Обнинского университета.
Основная тематика:
- Автоматизированныерабочие места, Автиматизированные информационные системы, методы шифрования,
теория игр, разработка и анализ сложных систем, матанализ на языках Delphi, C++Builder, 1C 8;
- СУБДна MySQL, MS SQL Server;
- РазработкаWEB приложений на HTML, PHP,CSS, JS;
- Теория ипрактика проекирования ЛВС;
- АдминистрированиеЛВС.
- Методызащиты информации.
На выходе:
- Практическаячасть: рабочая программа, сайт(если есть);
Пояснительная записка.