PHP,HTML,MYSQL,MSSQL,JAVASCRIPT,DELPHI
Знаю такие языки как:
1.PHP.
2.HTML.
3.CSS.
4.JAVASCRIPT.
5.MYSQL.
6.MSSQL.
7.DELPHI.
Имеется опыт по продвижению сайтов в интернете SEO. А также опыт работы на промышленном предприятии, WEB-программистом и дизайнером в рекламной компании.
Владею Photoshop и Corel Draw.
Управление проектами
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#498
Системное программирование
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#621
Тестирование ПО
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#725
Базы данных
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#849
Прикладное ПО
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#1218
Веб-программирование
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#4725