PHP,HTML,MYSQL,MSSQL,JAVASCRIPT,DELPHI

Знаю такие языки как:

1.PHP.

2.HTML.

3.CSS.

4.JAVASCRIPT.

5.MYSQL.

6.MSSQL.

7.DELPHI.

Имеется опыт по продвижению сайтов в интернете SEO. А также опыт работы на промышленном предприятии, WEB-программистом и дизайнером в рекламной компании.

Владею Photoshop и Corel Draw.