Scary

Николай Scary

 
34 годаУкраина/Никополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
PHP,HTML,MYSQL,MSSQL,JAVASCRIPT,DELPHI

Знаю такие языки как:

1.PHP.

2.HTML.

3.CSS.

4.JAVASCRIPT.

5.MYSQL.

6.MSSQL.

7.DELPHI.

Имеется опыт по продвижению сайтов в интернете SEO. А также опыт работы на промышленном предприятии, WEB-программистом и дизайнером в рекламной компании.

Владею Photoshop и Corel Draw.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiPhotoshop
Управление проектами
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#498
Системное программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#621
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#725
Базы данных
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#849
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1218
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4725
Показать все услуги