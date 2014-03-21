Schastev

Андрей Счастьев Schastev

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка яндекс директ

    Есть лендинг ювелир23.рф. Нужно настроить контекстную рекламу (контекст, рся, ретаргетинг) + настройка целей в метрике. Реклама будет показываться по Краснодару. В принципе реклама уже настроена мной, работает и дает положительные результаты, но чувствую что нужна ...

    Контекстная реклама61 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить текст на картинке

    Нужно сделать 4 картинки слова "Уничтожить мир" заменить на : 1 Заказать гравировку 2 Обменять золото 3 Заказать ремонт украшения 4 Заказать изготовление Указывайте цену

    Шрифты26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Сайт goldsilver.org.ua цмс джумла. На данный момент сайт под фильтром в связи с дублями. Методом борьбы с дублями планировался переезд на другой домен . Продвижение планировалось по г. донецк Украина. ...

    Написание статейJoomla
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать и дополнить статьи

    1.Нужно дополнить и расширить статьи, смысл оставив прежним. http://goldsilver.org.ua/uslugi/gravirovka http://goldsilver.org.ua/uslugi/uvelirnie-izdeliya-na-zakaz http://goldsilver.org.ua/uslugi/zoloto-na-obmen 2.Написать статью «Ремонт ювелирных украшений» (пример во вложении, смысл прежний, текста во вложении маловато, придётся «подлить водички», но статья должна ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уникальное описание товаров

    нужно сделать уникальное описание к товарам на сайте http://goldsilver.org.ua/koltza/obruchalnye-koltsa уникальность не ниже 95% по адвего ошибки по Word категория обручальные кольца На первые 34 товара 1 2 3 страница. по ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить живых людей в группу

    Нужно добавить 1000 живых пользователей в группу https://vk.com/goldsilver.org_ua. Только обязательно живых а не офферов. После выполнения задания буду ожидать активности в группе, лайки, коментарии, звонки, переходы на мой сайт goldsilver.org.ua и активность на нем. Все ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать привязку к домену приложения для joomshopp

    Здравствуйте. Многие приложения для joomshopping, как известно, имеют привязку к домену. то есть при покупке можно использовать, только на одном, указанном при покупке домене. Возможно ли доработать приложение, таким образом, чтобы работало на разных доменах. ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта и раскрутка

    Уважаемые Фрилансеры есть на 90% готовый сайт, по моему мнению. goldsilver.org.ua. Нужна внутренняя оптимзация сайта, регестрация сайта только в белых каталогах и раскрутка естественно без последующего нанесения вреда сайту . Меня интересует внутренняя ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lumitar
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Обработка картинок в фотошоп
Заказчик, с которым легко и приятно работать. Четок в постановке задания. Ответственен в оплате. Никогда не возникало никаких непоняток.
Очень исполнительный исполнитель))) Несмотря на недорогой проект проявлено повышенное внимание со стороны исполнителя. Задание выполнено в срок. Без доработок. Ксения Благодарю Вас и рекомендую!!!!!!!!!!!!!!!
Ответный отзыв