Есть лендинг ювелир23.рф. Нужно настроить контекстную рекламу (контекст, рся, ретаргетинг) + настройка целей в метрике. Реклама будет показываться по Краснодару. В принципе реклама уже настроена мной, работает и дает положительные результаты, но чувствую что нужна ...
- Контекстная реклама61 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 4 картинки слова "Уничтожить мир" заменить на : 1 Заказать гравировку 2 Обменять золото 3 Заказать ремонт украшения 4 Заказать изготовление Указывайте ценуШрифты26 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Сайт goldsilver.org.ua цмс джумла. На данный момент сайт под фильтром в связи с дублями. Методом борьбы с дублями планировался переезд на другой домен . Продвижение планировалось по г. донецк Украина. ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
1.Нужно дополнить и расширить статьи, смысл оставив прежним. http://goldsilver.org.ua/uslugi/gravirovka http://goldsilver.org.ua/uslugi/uvelirnie-izdeliya-na-zakaz http://goldsilver.org.ua/uslugi/zoloto-na-obmen 2.Написать статью «Ремонт ювелирных украшений» (пример во вложении, смысл прежний, текста во вложении маловато, придётся «подлить водички», но статья должна ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно сделать уникальное описание к товарам на сайте http://goldsilver.org.ua/koltza/obruchalnye-koltsa уникальность не ниже 95% по адвего ошибки по Word категория обручальные кольца На первые 34 товара 1 2 3 страница. по ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт11 лет назад
Написать метатег Title и дескрипшн для товаров интернет магазина. http://goldsilver.org.ua/. Около 200 товаров. Обязательно укажите цену работы. Напишите про ваш опыт работы в составлении мета тегов.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно добавить 1000 живых пользователей в группу https://vk.com/goldsilver.org_ua. Только обязательно живых а не офферов. После выполнения задания буду ожидать активности в группе, лайки, коментарии, звонки, переходы на мой сайт goldsilver.org.ua и активность на нем. Все ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Многие приложения для joomshopping, как известно, имеют привязку к домену. то есть при покупке можно использовать, только на одном, указанном при покупке домене. Возможно ли доработать приложение, таким образом, чтобы работало на разных доменах. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно убрать с картинок название сайта и сделать фон белым. Количество картинок 50-100 шт. Примеры картинок в приложении. Указывайте пожалуйста вашу цену. Спасибо.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры меня прежде всего интересует цена, хотя бы приблизительная. Если можно по каждому пункту отдельно. Интернет магазин на joomshoping. Сайт goldsilver.org.ua. Подробности в приложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Уважаемые Фрилансеры есть на 90% готовый сайт, по моему мнению. goldsilver.org.ua. Нужна внутренняя оптимзация сайта, регестрация сайта только в белых каталогах и раскрутка естественно без последующего нанесения вреда сайту . Меня интересует внутренняя ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад