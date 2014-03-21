Нужно добавить 1000 живых пользователей в группу https://vk.com/goldsilver.org_ua. Только обязательно живых а не офферов. После выполнения задания буду ожидать активности в группе, лайки, коментарии, звонки, переходы на мой сайт goldsilver.org.ua и активность на нем. Все ...