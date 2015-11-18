Schasttya4ko

О себе: Занимаюсь написанием статей более 6 лет. Предпочитаю работать с одним постоянным работодателем, но не против брать единичные заказы. Никогда не была уволена или отругана за плохую работу.
Что пишу: Рерайт, Копирайт, Сео-копирайт, Текст на главную, Несложные рекламные презентации (о кафе или компании-перевозчике напишу, а вот о фирме-аутсайдере писать не возьмусь - это работа для людей, которые разбираются).
О чем пишу: Медицина, Мода, Право, Туризм, Строительство, Кулинария, Техника, Спорт, Красота и здоровье, Дети, Недвижимость, Праздники, Интернет, Мебель, Интерьер и многое другое.
Сколько пишу: Моя дневная норма - 10-12 т. вычитанного, отформатированного текста с ключами и подобранными, подрезанными/растянутыми/соединенными в коллажи иллюстрациями.
Примеры моих работ:
- https://nemodnaya.ru/63-zhenskie-futbolki-bolshikh-razmerov.html
- http://tvoi-detki.ru/bezopasnyj-internet-dlya-detej/
- http://sovets.net/3114-vitaminy-dlya-glaz.html
- http://sovets.net/3287-gardeniya-ukhod-v-domashnikh-usloviyakh.html
- http://sovets.net/3129-kak-varit-ris-v-multivarke.html
Дополнительная информация: Считаю себя ответственным и толковым исполнителем, люблю свою работу и вежливых заказчиков. Буду рада с такими сотрудничать. Узнать, какой я человек, вы можете просмотрев мой личный блог по ссылке ниже.