Schasttya4ko

Без короны на голове: качественные тексты за умеренную цену

О себе: Занимаюсь написанием статей более 6 лет. Предпочитаю работать с одним постоянным работодателем, но не против брать единичные заказы. Никогда не была уволена или отругана за плохую работу.

Что пишу: Рерайт, Копирайт, Сео-копирайт, Текст на главную, Несложные рекламные презентации (о кафе или компании-перевозчике напишу, а вот о фирме-аутсайдере писать не возьмусь - это работа для людей, которые разбираются).

О чем пишу: Медицина, Мода, Право, Туризм, Строительство, Кулинария, Техника, Спорт, Красота и здоровье, Дети, Недвижимость, Праздники, Интернет, Мебель, Интерьер и многое другое.

Сколько пишу: Моя дневная норма - 10-12 т. вычитанного, отформатированного текста с ключами и подобранными, подрезанными/растянутыми/соединенными в коллажи иллюстрациями.

Примеры моих работ:

Дополнительная информация: Считаю себя ответственным и толковым исполнителем, люблю свою работу и вежливых заказчиков. Буду рада с такими сотрудничать. Узнать, какой я человек, вы можете просмотрев мой личный блог по ссылке ниже.