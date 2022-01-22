Приветствую всех на моей страничке! всегда рада буду поработать с новыми интересными людьми и задумками

Доброго Вам времени суток! Меня зовут Юлия, и я рада Вас приветствовать на своей страничке. У меня пока еще совсем небольшой опыт в написании статей, но это легко можно компенсировать моей готовностью работать с новыми интересными темами и статьями. Свободно владею английским языком, отлично разбираюсь в таких темах, как собаководство и дрессировка, музыка, информационные технологии, спорт, фильмы, семья и отношения, педагогика и психология Всегда готова изучать что то новое и познакомится с новыми интересными людьми. Свободно владею английским языком, без проблем общаюсь с носителями языка! По профессии учитель английского. Буду рада сотрудничеству.