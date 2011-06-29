Русско-японские и японско-русские переводы
Игорь Сергеев (два высших образования: юридическое и переводчик в профессиональной сфере (английский язык))
Миса Цуруми (высшее образование: филологическое).
Качественные переводы текстов различной тематики с/ на японский язык.
Цуруми Миса родом из префектуры Канагава, проверка после перевода
гарантирована.
Стоимость 1800 знаков с пробелами - 500 рублей с японского, 600 - на
японский.
Оплата по Webmoney: R269232203011.
ЯндексДеньги: 41001863498715
Контакты:
+7 960 981 71 25, +7 913 678 37 91
ICQ 431 526 279
skype: scherzocat
www.free-lance.ru/users/Scherz
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