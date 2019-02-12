SchigelskayaDia

Веб-дизайнер

Я являюсь веб-дизайнером и специализируюсь на разработке логотипов, макетов сайтов и приложений, рекламной продукции и фирменного стиля. На данный момент отлично владею навыками в работе с векторной графикой и такими редакторами как CorelDRAW и Adobe Illustrator,также имею опыт работы в верстке сайтов. Выполняя заказ, поддерживаю связь с заказчиком с целью учета всех ваших замечаний и пожеланий, а так же постараюсь максимально быстро выполнить свою работу.