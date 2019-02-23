Александр Куприянов SchneideR_SchneideR_
22 годаРоссия/Минусинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Быстро и качественно, не смотря на мой возраст))
Если Вы хотите получить отличный результат в короткое время, то обращайтесь ко мне. Я всегда начинаю работать сразу после взятия заказа. Опыт работы с ФОТОШОПом-2 года. Достаточно что бы сделать то что Вам нужно.
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Портфолио
- Визитка+ логотипы111 просмотров
- Визитка+ логотипы108 просмотров
- Рисунок с девизом по жизни130 просмотров
- Глитч эффект859 просмотров