Профессиональный журналист с тринадцатилетним опытом работы

Образование- высшее гуманитарное (Университет, M.A. по истории, дополнительная специальность- журналистика).

Профессиональный журналист с тринадцатилетним опытом работы в интернет-изданиях и печатных СМИ.

За это время мною накоплен богатый опыт, который включает в себя публицистику, рекламные статьи и тексты, фоторепортажи и пресс-релизы как для оффлайновых, так и для онлайновых изданий.

Свободно владею английским и ивритом.

Имеется большой опыт в составлении деловых писем, резюме а также, ведения деловой переписки на английском и иврите.

В настоящее время занят наполнением, оптимизацией и информационной поддержкой интернет сайтов. Онова работы- копирайтинг и продвижение сайтов посредством написания уникальных статей.

В качестве хобби - ведение блога.

Превратится ли это хобби в одно из направлений работы, покажет время.

Словом, многофункциональный, креативный специалист

Ознакомиться с моими статьями можно в портфолио.

Работаю с клиентами со всего мира.