Копирайт/рерайт статей на разные тематики

Ув. Заказчик! Я искренне надеюсь, что моя цель получить доход отсоздания правдивой информации, которой больше нигде нет, пересечется с твоим желанием улучшить свой Интернер-ресурс.

Опыт работы по написанию контента более 3-х лет на такихбиржах как Advego, Geonov, Etxt. Сегодня хочу найти своегоидеального заказчика и на данном ресурсе.Для примера предоставляю статистику с Advego, первого ресурса, где начиналасьмоя J«карьера»Jкопирайтера:

Schunja1

Выполнено работ: более 300

КПД Автора : 98.86 %

Отказано в оплате: 1.14 %

Всего продано статей: 6

ИТАК:1. УСЛОВИЯСОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Я ожидаю получить задание и ответы на вопросы по заданию (по

необходимости) а взамен гарантирую:

- качественный текст;

- творческий подход;

- соблюдение сроков исполнения;

- быть на связи;

- проверять уникальность по AdvegoPlagiatus;

- осуществлять корректировки в рамках ТЗ.

2. УСЛУГИИ ЦЕНЫ (за 1000 знаков без пробелов)

- Копирайтинг - от 1,5 $.

- Рерайтинг. От 1$