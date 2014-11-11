Ув. Заказчик! Я искренне надеюсь, что моя цель получить доход отсоздания правдивой информации, которой больше нигде нет, пересечется с твоим желанием улучшить свой Интернер-ресурс.
Опыт работы по написанию контента более 3-х лет на такихбиржах как Advego, Geonov, Etxt. Сегодня хочу найти своегоидеального заказчика и на данном ресурсе.Для примера предоставляю статистику с Advego, первого ресурса, где начиналасьмоя J«карьера»Jкопирайтера:
Schunja1
Выполнено работ: более 300
КПД Автора : 98.86 %
Отказано в оплате: 1.14 %
Всего продано статей: 6
ИТАК:1. УСЛОВИЯСОТРУДНИЧЕСТВА
Уважаемый заказчик! Я ожидаю получить задание и ответы на вопросы по заданию (по
необходимости) а взамен гарантирую:
- качественный текст;
- творческий подход;
- соблюдение сроков исполнения;
- быть на связи;
- проверять уникальность по AdvegoPlagiatus;
- осуществлять корректировки в рамках ТЗ.
2. УСЛУГИИ ЦЕНЫ (за 1000 знаков без пробелов)
- Копирайтинг - от 1,5 $.
- Рерайтинг. От 1$